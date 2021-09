Esporte Presidente do Goiás vê maratona como vilã, mas não isenta Marcelo Cabo Paulo Rogério Pinheiro reclama de sequência de jogos em curto espaço de tempo, mas vai cobrar técnico esmeraldino por resultados

O presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, não isentou o técnico Marcelo Cabo de culpa na sequência de derrotas do time esmeraldino na Série B, mas apontou para a sequência de jogos em curto espaço de tempo para amenizar a pressão sobre o treinador. O mandatário esmeraldino pediu ao torcedor para não direcionar todas as críticas ao técnico Marcel...