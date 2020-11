Esporte Presidente do Goiás testa positivo para Covid-19 Marcelo Almeida recebeu exame positivo e está em quarentena em casa

O presidente executivo do Goiás, Marcelo Almeida, testou positivo para Covid-19 e está em período de quarentena, em casa, desde a noite de segunda-feira (16).Além de dirigente do clube esmeraldino, Marcelo Almeida é médico e trabalha em um hospital particular de Goiânia. Após sentir sintomas parecidos com o de uma gripe forte, o dirigente realizou exames específicos p...