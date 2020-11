Esporte Presidente do Goiás tem meta de entregar clube fora do Z4 e com ala do estádio pronta Marcelo Almeida disse que não quer interferir no processo da eleição de dezembro

O mandato do presidente Marcelo Almeida se aproxima do fim e o dirigente espera entregar alguns resultados antes deixar a cadeira. Presidente do clube esmeraldino desde agosto de 2017, Marcelo Almeida disse que prefere não participar politicamente de sua sucessão. O mandatário apresenta certo desgaste após o período no comando do Goiás.Apesar disso, Marcelo Almeida garante q...