Esporte Presidente do Goiás sobre usar a base no Goianão: 'posso ter queimado uma geração inteira' Paulo Rogério Pinheiro admitiu que planejamento de subir mais de 20 jogadores para o profissional foi errado, mas disse que era o que dava para fazer no clube"

Em sua pior campanha no Campeonato Goiano desde 1965 com o 7º lugar em 2021, o Goiás fez a opção de disputar a competição com maioria de atletas das categorias de base, incluindo recém-chegados ao profissional que ainda não tinha experiência. Nesse processo, o presidente Paulo Rogério Pinheiro admitiu, nesta terça-feira (4), em entrevista coletiva, que o planejament...