Esporte Presidente do Goiás se diz a favor da volta do torcedor ao estádio Marcelo Almeida ressaltou que decisão deve ser feita pelas autoridades da saúde e acredita que retorno das torcidas por acontecer de forma desigual

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, disse que é a favor do retorno do torcedor ao estádio, em meio à pandemia da Covid-19. O dirigente, em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa (confira no final desta matéria), explicou que o tema deve ser debatido, mas que as autoridades governamentais voltadas para a área da saúde devem dar a palavra final sobre a retomada ...