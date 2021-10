Esporte Presidente do Goiás revela acordo com dirigente do Botafogo Paulo Rogério Pinheiro disse que vai fazer promoção para torcida botafoguense no futuro

O Goiás prometeu ao Botafogo que no próximo jogo das equipes em Goiânia, o clube esmeraldino venderá ingressos com valor promocional para torcedores do time carioca. O “acordo” ocorreu entre os presidentes Paulo Rogério Pinheiro e Durcesio Mello, após o clube alvinegro publicar uma nota na qual diz que acionará “órgãos competentes” por não ter tido torcida na Serrinha no ...