Esporte Presidente do Goiás mostra alívio com liberação de jogos em Goiânia Marcelo Almeida disse que indefinição deixava esmeraldinos apreensivos

Após reunião com o governador Ronaldo Caiado, os dirigentes dos clubes goianos receberam a notícia sobre a permissão para realização de jogos de futebol, sem público, em Goiânia. Representante do Goiás na reunião por videoconferência, o presidente Marcelo Almeida se mostrou aliviado com a decisão. Como a Série A do Campeonato Brasileiro está prevista para começa...