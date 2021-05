Esporte Presidente do Goiás: escolha de Pintado, risco de W.O por falta de dinheiro e pagamento a 4 técnicos Paulo Rogério Pinheiro falou por uma hora sobre contratações, situação financeira, Série B e pior campanha no Goiano desde 1965

Em uma entrevista de uma hora, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, falou nesta terça-feira (4) após a eliminação do Goiás nas quartas de final do Campeonato Goiano. O dirigente falou que, atualmente, paga quatro treinadores (Ney Franco, Thiago Larghi, Enderson Moreira e Pintado) entre acordos das rescisões de 2020 e o salário do atual técnico. O dirige...