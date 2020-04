Esporte Presidente do Goiás diz que momento do futebol impede contratação de Walter Para Marcelo Almeida, o futebol não será mais o mesmo por causa da paralisação devido ao novo coronavírus: “É uma grande pessoa, mas não é momento de se falar em contratação”

O assunto Walter no Goiás pode não ter novos capítulos, por ora, devido a pandemia do novo coronavírus. O presidente Marcelo Almeida descartou a contratação do atacante de 30 anos, que cumpre suspensão por doping, e disse que o momento que o futebol vive, paralisado por causa da Covid-19, impede que o assunto seja debatido. “Não sei de onde tiraram essa história...