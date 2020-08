Esporte Presidente do Goiás diz que 'chacoalhada’ era necessária após resultados ruins Após demissão de Ney Franco e Túlio Lustosa, Marcelo Almeida procura novo técnico, praticamente descarta Alberto Valentim por causa de rejeição e fala sobre nova oportunidade a Harlei

Na véspera do clássico contra o Atlético-GO, o Goiás passa por reviravolta em seu departamento de futebol com a demissão do técnico Ney Franco e do diretor de futebol Túlio Lustosa. Harlei Menezes assume a gestão do futebol e o clube procura por um novo treinador. O presidente do clube, Marcelo Almeida, explicou que todas as decisões foram tomadas para que o clube fosse “...