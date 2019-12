Esporte Presidente do Goiás confirma proposta por Michael, mas destaca: 'distante do que a gente quer' Marcelo Almeida afirma que vai apresentar proposta para o Conselho de Administração e admite que aguarda outras propostas pelo destaque esmeraldino em 2019

O Goiás recebeu proposta do Corinthians por Michael. Porém, o valor oferecido não agradou à direção esmeraldina, como revelado pelo presidente Marcelo Almeida. “Já era esperado que as propostas viriam após o término do Campeonato Brasileiro e a primeira proposta oficial foi essa do Corinthians. Confirmo que chegou, não vou entrar em valores, mas está distante ...