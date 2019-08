Esporte Presidente do Goiás confirma oferta para venda de mando de campo no Brasileirão Marcelo Almeida destaca que negou proposta de mais de R$ 1 milhão para vender jogo contra o Flamengo e salienta que a atitude é "coisa de time pequeno"

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, confirmou que o clube vem sendo assediado para vender mandos de campo no Campeonato Brasileiro. Segundo ele, recentemente, rejeitou uma proposta de R$1,5 milhão para que o jogo contra o Flamengo, dia 30 de outubro, pelo 2º turno, seja em Manaus ou Brasília. "Meu pensamento é que faz três anos que o torcedor do Goiás está c...