Esporte Presidente do Goiás classifica episódio com testes como 'falha grotesca' Dirigente esmeraldino não aponta culpados, mas fala em necessidade de melhorar protocolo para testes da Covid-19 antes dos jogos

A diretoria do Goiás mostrou indignação com a situação que ocasionou a suspensão da partida contra o São Paulo, neste domingo (9), por problemas com os testes para a Covid-19, que apontaram dez jogadores infectados. O presidente Marcelo Almeida classificou a situação como uma falha grotesca e cobrou que a dinâmica sobre os exames seja melhorada. O Goiás fez a prim...