Esporte Presidente do Goiás avisa que jogadores terão de reduzir pedida salarial para renovar Marcelo Almeida garante que o clube quer a permanência de sete jogadores que têm vínculos se encerrando em 2019, mas destaca necessidade de readequação financeira

O Goiás tenta, nas últimas semanas de 2019, resolver as situações de alguns atletas, que têm vínculos se encerrando ao fim deste ano. O clube esmeraldino, que já tem mais de 20 atletas confirmados, deseja renovar com sete jogadores. Porém, para isso, as pedidas salariais terão de diminuir, já que o clube não deseja elevar seus gastos em 2020. "Também passaremos po...