Presidente do Goiás analisa paralisação e prejuízos: 'cenário nebuloso'

A última vez que o Goiás entrou em campo foi no dia 15 de março, quando bateu a Aparecidense por 2 a 1, no Olímpico, no seu 15º jogo na temporada. Desde então, as atividades no clube esmeraldino e no mundo do futebol foram paralisadas devido ao novo coronavírus. Presidente do clube, Marcelo Almeida admite que a parada causa um grande prejuízo, mas ressalta que aind...