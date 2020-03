Esporte Presidente do Estudiantes, Verón revela interesse em Daniel Alves, do São Paulo Em transmissão ao vivo em suas redes sociais, Juan Sebástian Verón, ex-jogador e atual presidente do clube argentino, afirmou interesse em Daniel Alves, do São Paulo

Em meio à escassez futebolística proporcionada pela pandemia do novo coronavírus, denominado covid-19, personalidades do esporte, ao redor do mundo, aderiram a execução, quase diária, de "lives" em suas redes sociais com o intuito de manter a proximidade e o contato com seus fãs. No mesmo caminho, Juan Sebástian Verón, ex-jogador e atual presidente do Estudiantes, da A...