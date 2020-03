O presidente interino do Cruzeiro, José Dalai da Rocha, está com o novo coronavírus. A informação do resultado positivo do dirigente foi confirmada nesta terça-feira pela assessoria de imprensa do clube, que também comunicou que Alexandre Faria, outro membro do Núcleo Dirigente Transitório, está com a Covid-19.

"O Cruzeiro informa que o presidente em exercício, José Dalai Rocha, teve resultado positivo para a Covid-19, o novo coronavírus. Outro integrante do Conselho Gestor, Alexandre Faria, também teve o teste confirmado. Salientamos que os dois estão com um bom quadro de saúde e estão se recuperando bem, em casa, em isolamento", anunciou o clube através de seu perfil no Twitter.

Os casos de Dalai Rocha e Alexandre Faria não são os primeiros de coronavírus na direção do Cruzeiro, pois Sandro González, CEO do clube, também testou positivo em 20 de março. Dalai, inclusive, faz parte do grupo de risco para a Covid-19, pois tem 81 anos. O comunicado, porém, garante que o presidente se recupera bem, tanto que tem participado de decisões do dia-a-dia do time, ainda que em quarentena.



"O presidente em exercício Dalai Rocha já estava em quarentena desde o dia 17 de março e vem deliberando e resolvendo as questões do Cruzeiro de sua residência, assim como Alexandre Faria, que também vem atuando no Conselho Gestor através de home office", afirmou o clube.



Antes mesmo da confirmação do caso de Dalai, o seu filho, o jornalista Fernando Rocha, havia confirmado o resultado positivo, reforçando o apelo para que a população mantenha o isolamento em casa.



"A luta contra a Covid-19 é diária. Hoje saiu o resultado de positivo para o exame de coronavírus do meu pai, Dalai Rocha. Graças a Deus ele está em casa, bem. O remédio é: calma, reclusão e muita fé de que vai dar tudo certo. Conto com a torcida de todos. Fiquem em casa", escreveu em seu perfil no Twitter.