Esporte Presidente do Corinthians sobre Michael: 'não vamos fazer loucuras' Andrés Sanchéz confirma interesse do time paulista na contratação de atacante do Goiás, mas vê empecilhos

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, falou sobre o interesse do Corinthians na contratação do atacante Michael, do Goiás. O dirigente alvinegro confirmou a intenção de contar com o jogador no Parque São Jorge em 2020, mas ressaltou que o custo da operação é considerado alto pelos alvinegros. O atacante Michael participou, nesta terça-feira (10), de uma pa...