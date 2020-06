Esporte Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez revela que contraiu covid-19 De acordo com a nota oficial do time paulista, Andrés não apresentou nenhum sintoma e não esteve no clube desde a reapresentação do elenco. Antes, 21 jogadores do time testaram positivo

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, contraiu o novo coronavírus, mas já está curado. O dirigente passou por exames há mais de 60 dias e foi constatada a presença da covid-19 em seu organismo. Mas ele está bem e já recuperado, segundo informações do clube paulista. De acordo com a nota oficial, Andrés não apresentou nenhum sintoma e não esteve no CT Joaqu...