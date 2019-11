Esporte Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez é internado em São Paulo É a segunda vez no ano que o dirigente precisa ser internado

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, de 55 anos, foi internado na tarde desta quarta-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo, por causa de pressão alta. O dirigente está sob observação. O clube ainda não emitiu um comunicado oficial e o hospital disse não tem ter autorização para falar. É a segunda vez no ano que Andrés Sanchez precisa ser internado. Em março, e...