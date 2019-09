Esporte Presidente do Conselho do Palmeiras critica vinda de Mano: 'Burrice' "Sem dúvida, se vier o Mano Menezes, seria o caos para nós", afirmou Seraphim Del Grande em rede social

O presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Palmeiras, Seraphim Del Grande, criticou nesta segunda-feira a decisão do presidente do clube, Mauricio Galiotte, de demitir o técnico Luiz Felipe Scolari e abrir negociação com Mano Menezes. Em áudio gravado pelo aplicativo WhatsApp e recebido pelo Estado, o dirigente pede a saída do diretor de futebol Alexandre Mattos...