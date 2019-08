Esporte Presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova assume cargo de diretor de futebol Com 15 pontos, o clube é o 15º colocado, mas pode perder posições neste domingo (11)

Um dia após a demissão de Sidiclei Menezes, o Vila Nova anunciou que seu diretor de futebol será o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Hugo Jorge Bravo, que ocupou a mesma função em outras duas oportunidades, assume o posto neste domingo (11). O Vila Nova sofreu a sexta derrota na Série B sexta-feira (9) para o Operário-PR. Com 15 pontos, o clube é o 15...