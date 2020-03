Esporte Presidente do COI afirma que pandemia impõe desafio inédito ao esporte olímpico É a primeira vez, em mais de 100 anos de Olimpíada, que uma edição dos Jogos é adiada. Anteriormente, o evento havia sido cancelado em 1916, 1940 e 1944 pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, defendeu nesta terça-feira a decisão da entidade de adiar para o meio do ano que vem os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. Em teleconferência com jornalistas, o dirigente alemão afirmou que a saúde pública mundial se torna prioridade na luta contra o avanço da pandemia do novo coronavírus e que a...