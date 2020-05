Esporte Presidente do Brescia se arrepende de contratação de Balotelli: "Não aparece nos treinos" Jogador de 29 anos foi contratado pelo Brescia em agosto do ano passado como o maior reforço do elenco para a temporada

Desde a última segunda-feira os clubes da Itália puderam voltar aos treinamentos visando à retomada das competições que estão paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus. No Brescia, clube que luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, o melhor jogador do elenco tem dado dor de cabeça aos dirigentes. Nesta sexta, o presidente Mario Cellino revelo...