Esporte Presidente do Avaí diz que Série B poderá iniciar na segunda quinzena de agosto Com uma data preestabelecida para a Série B, restaria às federações tomarem decisões sobre a continuidade de seus estaduais

O presidente do Avaí, Francisco Battistotti, revelou que os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro receberam um documento da CBF destacando as prováveis datas para disputa do torneio, que deve iniciar na segunda quinzena de agosto. "A CBF mandou um documento agora para nós dizendo que provavelmente na segunda quinzena de agosto comece a Série B. Você imagina, va...