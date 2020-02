Esporte Presidente do Atlético Mineiro confirma o retorno de Diego Tardelli A contratação do atacante e ídolo recente da torcida atleticana foi confirmada pelo presidente Sérgio Sette Câmara, em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, com uma foto ao lado do jogador de 34 anos

O atacante Diego Tardelli está de volta ao Atlético Mineiro. A contratação do atacante e ídolo recente da torcida atleticana foi confirmada pelo presidente Sérgio Sette Câmara, em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, com uma foto ao lado do jogador de 34 anos. "Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna!...