Esporte Presidente do Atlético justifica demissão de técnico: "Vou buscar outra filosofia de trabalho" Exatamente um ano após demissão de Tencati, Dragão volta a optar por troca de treinador na Série B. Em 2018, clube não conseguiu acesso. Agora, está no G4 da Segundona, em 3º lugar

A estratégia se repete em relação à busca pelo acesso na Série B. Na reta final da competição, o Atlético troca seu treinador sob a justificativa de mudar a filosofia do comando. Exatamente há um ano, no dia 12 de outubro de 2018, Claudio Tencati foi demitido para a chegada de Wagner Lopes. Neste sábado (12), Wagner caiu, demitido pelo presidente do clube, Adson Batista, q...