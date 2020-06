Esporte Presidente do Atlético-GO sugere torneio amistoso em julho se não tiver Goianão Segundo dirigente rubro-negro, clubes precisam se preparar para competições nacionais ganhando ritmo de jogo e não só treinando

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, tem repetido que o time atleticano está ansioso para retornar às competições, paralisadas em meados de março, tanto em nível nacional como estadual, por causa da pandemia do coronavírus. O dirigente do Dragão espera que a Federação Goiana de Futebol (FGF) possa concluir o Goianão de 2020, interrompido faltando duas rodadas a...