Esporte Presidente do Atlético-GO sugere protocolo e cobra ‘igualdade’ para volta das torcidas Adson Batista reclamou de liberação recebida pelo Flamengo, que teve autorização do STJD para ter público em seus jogos como mandante. CBF irá recorrer de decisão

O presidente do Atlético-GO acredita que o princípio da igualdade prevalecerá, e os jogos da Série A terão torcidas quando for autorizado pela CBF. Nesta quarta-feira (4), o Flamengo recebeu autorização do STJD para ter público nos estádios em jogos que a equipe for mandante, a CBF informou que vai recorrer da decisão do tribunal. “Vou esperar a CBF, ela ...