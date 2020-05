Em entrevista coletiva remota, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, justificou a realização de atividades no centro de treinamento do clube, no setor Urias Magalhães, nesta terça-feira (26). O dirigente voltou a defender a volta aos treinos, disse que tudo será feito de acordo com o protocolo do clube, admitiu que o clube não deveria ter feito a atividade, mas disse que liberaria de novo.

"Nós não deveríamos ter feito, mas a responsabilidade é minha. Eu que liberei, e até liberaria de novo. Atendemos os protocolos", resumiu.

Questionado sobre ter sido cobrado em reunião com o governador Ronaldo Caiado por permitir treinos com contato físico, o dirigente rebateu e disse que não foi questionado, que o "governador pediu em tom ameno e educado para esperar o COE (Centro de Operações Emergenciais)". "Ninguém me cobrou dessa forma. Foi algo equilibrado. Tenho responsabilidade, defendo minhas convicções. Tenho médicos. Qual o infectologista que acertou tudo até agora? Todos estão perdidos. Posso ter problemas, mas tenho tudo documentado, foram feitos exames e apresento a todos. Tínhamos uma sinalização e quis adiantar", afirmou o presidente do Atlético-GO.

Adson Batista disse que três jogadores não quiserem treinar. "Não foi uma colocação impositiva, são jogadores que se sentiram desconfortáveis. Respeitei", disse, sem revelar os nomes dos atletas.

Sobre o treino, Adson Batista disse que não foi um rachão, que "é coisa de preguiçoso", mas um "treino de aproximação" e que o fez porque os jogadores foram testados e não tinham problema - os resultados ainda não foram divulgados. "Foram várias etapas do treinamento e terminou com treino de aproximação técnico, porque a gente tem que ganhar tempo. É impossível treinar seprado. Quem fala isso é os trapalhões, que não têm noção nenhuma de futebol. Futebol tem que treinar ou não treinar. Foi um treino de aproximação. Acho uma invasão essa filmagem, subindo em árvore. A gente tomou uma atitude, vamos responder por ela. Não sou nenhum maluco de colocar as pessoas pra treinar se a gente não tiver os protocolos e cuidados necessários."