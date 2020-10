Esporte Presidente do Atlético-GO sobre possível saída de Mancini: 'tem de fazer escolha que for melhor' Adson Batista, no entanto, opinou que treinador "não está em momento de se aventurar". Técnico foi

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse que o técnico Vagner Mancini ainda não o procurou sobre a possibilidade de deixar o Dragão. Neste domingo (11), o clube goiano venceu o RB Bragantino, no Olímpico, por 2 a 1. O dirigente, no entanto, opinou que o treinador precisa analisar o momento da carreira antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. “Não conve...