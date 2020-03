O Atlético começa a sentir os efeitos da suspensão dos jogos que o clube disputaria, pelo Estadual e Copa do Brasil. Por causa disso, o Dragão terá dois contratos de patrocínios suspensos nos próximos dias, enquanto durar a crise gerada pela pandemia do coronavírus, e um terceiro, que terminaria nesta terça-feira (31), não deve ser renovado, apesar de a diretoria ainda tentar reverter o quadro - no caso, a Unimed.

Com patrocinadores e parceiros, a direção consegue administrar ou suprir parte das despesas com recursos financeiros e produtos e serviços (através de permutas). Na semana passada, a diretoria atleticana ainda contava com as empresas, mas o quadro só tem piorado e, assim, os acordos serão suspensos.

"Eu não posso falar nomes, porque não nos chegou nada oficialmente, ainda (das empresas). Mas a situação está piorando cada vez mais, cada dia fica mais preocupante e estamos tentando buscar saídas", disse o presidente do Atlético, Adson Batista, confirmando que suspensões devem se oficializar. Uma delas seria o patrocínio master, da Estadium Bet, que atua no ramo de apostas esportivas - precisa de jogos para ser movimentada - e tem sido parceira do clube na reforma e ampliação do Estádio Antônio Accioly - as obras do local estão paralisadas por causa das medidas governamentais de contenção ao avanço do coronavírus.

Adson Batista também não revela os valores dos contratos nem quando o clube estará perdendo. A outra fonte de receitas são as partidas nas competições nacionais - cotas de TV (por jogo transmitido) e por resultados obtidos na Copa do Brasil, a cada fase superada - o Dragão já havia faturado R$ 3,8 milhões e esperava faturar mais R$ 2 milhões se passasse pelo São José (RS) - abriu vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, em Goiânia.

A partir desta quarta-feira (1º), haverá concessão de férias coletivas, até dia 20 de abril, com retorno no feriado nacional do dia 21 próximo - as férias, caso não haja alguma definição das entidades de gestão do futebol, também podem ser prorrogadas por mais dez dias. Assim, o Atlético muda a estratégia inicial, de conceder férias dos dias 15 a 31 de março (terça-feira). Segundo Paulo Henrique Pinheiro, o clube pagará licença remunerada aos elenco e comissão técnica.

"O Atlético ainda conseguirá honrar esses direitos. Mas, sem acordo para redução (salários) e outras medidas, vai ficar inviável, poia maior parte da receita que entra é para isso. Sem a receita, como disse, ficará difícil", frisou o diretor do Dragão. Um dos itens proposto pelo trio de clubes da capital pede a redução salarial de 50%, dos jogadores, nos próximos 60 dias, entre outros pontos.