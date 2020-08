Esporte Presidente do Atlético-GO revela cinco casos de Covid-19 no elenco Clube está a nove dias da estreia no Campeonato Brasileiro, que será contra o Flamengo, pela 2ª rodada, porque a partida da 1ª rodada será adiada

A nove dias da estreia do clube no Campeonato Brasileiro, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou que o elenco tem cinco casos positivos de Covid-19. O anúncio foi feito em entrevista à Rádio Sagres, na manhã desta segunda-feira (3). O Dragão deve fazer seu primeiro jogo na Série A contra o Flamengo, no dia 12 (quarta-feira), pela 2ª rodada, já que a partida c...