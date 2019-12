Esporte Presidente do Atlético-GO relata dificuldades no mercado Clube goiano não anunciou reforços. Até agora, dirigente só confirmou a renovação do contrato com o zagueiro Gilvan, capitão da equipe no acesso à Série A

O Atlético ainda não anunciou contratações, nem de jogadores, nem do novo treinador, para a temporada 2020. Apesar disso, o Dragão está atuante no mercado, de acordo com Adson Batista, presidente e diretor de futebol rubro-negro.“Desde o dia 30 (de novembro, dia da última rodada da Série B), não parei de trabalhar em momento algum. Tenho conversas em andamento, tant...