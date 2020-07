Esporte Presidente do Atlético-GO pede mudança nos campeonatos estaduais Adson Batista vê modelo deficitário e enxerga possibilidade de novos modelos com a crise causada pela pandemia

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, usou as redes sociais para comentar sobre possíveis mudanças que o futebol brasileiro vai atravessar com a pandemia do novo coronavírus. Um dos principais pontos é sobre o papel dos campeonatos estaduais. Para o dirigente, a competição é deficitária e os clubes devem olhar de forma diferente para elas. A manifestação de Ads...