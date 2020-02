Esporte Presidente do Atlético-GO não gosta de sequência inicial na Série A Dirigente atleticano enxerga semelhança com a tabela de 2017, último ano em que o Dragão esteve na elite

O Atlético terá, nas cinco rodadas iniciais da Série A do 2020, dois grandes clubes do futebol nacional - Corinthians (1ª rodada) e Flamengo (2ª) - e o clássico com o Goiás, na 5ª rodada. A sequência não agradou o presidente do Atlético, Adson Batista. Segundo ele, as primeiras partidas praticamente repetem a ordem dos jogos do Brasileirão 2017, quando o clube disputou a...