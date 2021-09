Esporte Presidente do Atlético-GO não garante permanência de técnico: ‘vou avaliar friamente’ Dirigente vê futuro do treinador incerto por causa da atual sequência da equipe, com atuações ruins e jejum sem vencer como mandante

O empate de 0 a 0 com o Cuiabá-MT na noite deste domingo (26), no Estádio Antonio Accioly, não foi o resultado esperado pelo Atlético-GO e pode ter sido o último do técnico Eduardo Barroca no comando da equipe. A atuação do time atleticano recebeu elogios da diretoria rubro-negra, mas o futuro do técnico Eduardo Barroca passa a ser incerto por causa de algumas atuaç...