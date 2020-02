Esporte Presidente do Atlético-GO garante Cristóvão Borges, mas cobra intensidade na função Mesmo com o Dragão apresentando 83,3% de aproveitamento na temporada, treinador atleticano teve trabalho cobrado dentro do Dragão

Cristóvão Borges ainda não completou um mês de Atlético-GO - ele foi anunciado dia 19 de janeiro -, mas já tem trabalho contestado. A insatisfação seria por não ter a intensidade, o nível de cobrança nos treinos exigido de um ocupante do cargo no clube. Nos bastidores, comenta-se que o presidente do Atlético, Adson Batista - também diretor de futebol do clube -...