Esporte Presidente do Atlético-GO diz que falta 'pequeno detalhe financeiro' para confirmar Cristóvão Borges Clube está perto de anunciar o treinador, que não comanda um time há quase três anos - o último trabalho de Cristóvão foi no Vasco, do qual foi demitido em março de 2017

Em negociação com o técnico Cristóvão Borges, de 60 anos, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, disse neste domingo (19) que um pequeno detalhe financeiro separa as duas partes do acerto. O dirigente atleticano quer definir rápido, para confirmar e apresentar o treinador, que não comanda um time há quase três anos - o último trabalho de Cristóvão foi no Vasco, d...