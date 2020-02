Esporte Presidente do Atlético-GO critica auxiliar de Cristóvão: 'não tem a mínima condição' Adson Batista deu entrevista para comentar a saída de treinador após sete jogos no Dragão. José Quadros, de 40 anos, é auxiliar do técnico e foi alvo de críticas

O presidente do Atlético-GO criticou, nesta quarta-feira (26), o auxiliar técnico de Cristóvão Borges, o português José Quadros. Os dois foram demitidos pelo dirigente nesta terça-feira. O presidente voltou a afirmar que a incompatibilidade de filosofias entre clube e treinador motivou a troca no comando. O dirigente afirmou várias vezes que não tem pressa para c...