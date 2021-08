Esporte Presidente do Atlético-GO critica arbitragem e CBF: ‘está sem rumo’ Adson Batista disse que o árbitro Douglas Marques das Flores/SP só viu “um lado” no empate com o América-MG e aguarda posicionamento da entidade nacional

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, criticou o árbitro Douglas Marques das Flores/SP e a CBF, após o empate por 1 a 1 com o América-MG. Na opinião do dirigente rubro-negro, a arbitragem “se perdeu” no estádio Antônio Accioly. Nos últimos dois jogos, o mandatário do Dragão elogiou o comportamento dos árbitros nos duelos contra Athetico-PR e Santos. “Qua...