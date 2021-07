Esporte Presidente do Atlético-GO, após ter Covid-19, revela medo de 'ser próximo da fila' Dirigente atleticano conta que teve 40% da capacidade pulmonar comprometida

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou nesta quinta-feira (14), que também foi mais uma das milhares de vítimas da Covid-19 no País. O dirigente ficou afastado do clube durante os jogos nos quais o Dragão foi goleado pelo Atlético-MG (4 a 1, no dia 1º de julho), bateu o Grêmio (1 a 0) e empatou com Sport e Juventude (ambos por 1 a 1) - a partida diante...