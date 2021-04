Esporte Presidente do Atlético-GO admite adrenalina antes de clássico com o Goiás Adson Batista ressalta ingrediente de rivalidade entre as duas equipes e vê sem estranhamento o encontro precoce

Desde o início de 2006 no Atlético-GO, antes como diretor de futebol e desde 2019 como presidente do clube -, Adson Batista convive com a adrenalina do clássico contra o Goiás. Neste período de 15 anos, os dois clubes sempre fizeram jogos decisivos, seja na decisão do título como na semifinal. Agora, no Goianão 2021, há uma outra partida que define o f...