A troca de comando técnico do Atlético - Eduardo Barroca veio para o lugar de Wagner Lopes - é tentativa de voltar a fazer o Atlético ser ofensivo, jogar como antes, na definição do presidente Adson Batista. Barroca estreou no empate (0 a 0) com Botafogo/SP, o time soma cinco jogos sem vencer, mas Adson enxerga tudo isso como uma “queda técnica”.

O dirigente descarta hipótese de insatisfação do elenco pela premiação ao acesso. “Não tem problema, tivemos uma queda técnica. Eu aposto, confio no grupo e na comissão técnica e nosso ambiente é o melhor possível. Aliás, o prêmio do Atlético é prêmio (bicho) que não poderíamos nem pagar, é um dos maiores da Série B”, disse o dirigente, sem revelar valores do prêmio.

O bons números do sistema defensivo do Dragão chocam com o ofensivo - o time fez 31 gols em 30 jogos, com a média de praticamente um gol. Mas, questionamentos surgem pela forma como o time tem levado gols de empates, como diante do Bragantino, Cuiabá e Vila Nova, todos por 1 a 1, mas com Dragão à frente no placar nos minutos finais. Recuo do time, pouca força ofensiva na etapa final e desgaste físico estão na lista dos argumentos de quem espera a “volta às origens.”

Barroca fez treino de campo reduzido, troca de passes bem rápida, força de marcação e mistura de atletas, sem ideia fixa de titularidade. Houve um rodízio da maioria dos atletas no treino - cinco ou seis iam à lateral para trabalhos técnicos específicos. A meta é deixar elenco forte ao jogo de sexta, contra América/MG.