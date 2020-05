Esporte Presidente da Uefa acredita que torcedores voltem aos estádios no outono Otimista, Ceferin acredita na recuperação financeira dos clubes e das federações europeias em um futuro próximo

O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, confia que o público voltará aos estádios no outono europeu, a partir de setembro, após a pandemia do novo coronavírus."A humanidade sobreviveu a muitas guerras e muitas epidemias e, sem dúvida, sobreviveremos ao novo coronavírus. Eu espero que os fãs retornem aos estádios de futebol no outono", afirmou o dirigente em...