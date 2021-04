Esporte Presidente da Tóquio-2020 visita centro LGBTQ e enfatiza diversidade Hashimoto quer que Jogos propiciem entendimento sobre o tema

A presidente do comitê dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, visitou o primeiro centro LGBTQ permanente do Japão nesta terça-feira (27) e enfatizou o compromisso dos organizadores das Olimpíadas em facilitar a compreensão do público sobre as questões que envolvem as minorias sexuais. Sua visita ao Pride House Tokyo Legacy, o primeiro centro permanente do Jap...