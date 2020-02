Esporte Presidente da Fifa considera 'insustentável' jogos com portões fechados Alguns jogos na Itália, incluindo o clássico entre Juventus e Inter de Milão, serão disputados com estádios vazios em uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou, nesta sexta-feira (28), ser "insustentável" manter por muito tempo as partidas de futebol sem público nos estádios por causa da propagação do coronavírus. Pelo segundo fim de semana consecutivo, alguns jogos na Itália - incluindo o clássico entre Juventus e Inter de Milão - serão disputados com estádios vazios em uma...