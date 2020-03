Esporte Presidente da FGF sobre Goianão: 'jogador que pediu para parar estava em boate ontem à noite' Atletas do Goiás foram os que gravaram um vídeo, na terça-feira (17), pedindo a paralisação e dizendo que não entrariam em campo se jogos fossem realizados

Presente na reunião entre a Federação Goiana de Futebol (FGF) e os clubes após a paralisação do Estadual, o ex-goleiro Márcio, atual gestor de futebol do Goiânia, levantou a bandeira dos jogadores, já que o sindicato estava ausente. O ex-jogador pediu bom senso por parte dos clubes e da FGF para que os atletas não sejam prejudicados. “Estou no Goiânia voluntariame...