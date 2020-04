Esporte Presidente da Federação Italiana de futebol cogita encerrar a temporada até outubro Não há uma data certa, no entanto, para que as competições sejam retomadas após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), Gabriele Gravina, ressaltou neste domingo que a entidade tem como prioridade finalizar a temporada 2019/2020 do futebol no país, sem cancelamentos. E, para isso, há várias opções sendo consideradas, incluindo estender os jogos até setembro ou outubro, se for necessário. Não há uma data certa, n...