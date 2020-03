Esporte Presidente da federação goiana será chefe de delegação nas Eliminatórias André Pitta assume função para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

O presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta, será chefe da delegação do Brasil nos dois primeiros compromissos de 2020. A seleção brasileira, convocada nesta sexta-feira (6), jogará contra a Bolívia, no Recife, em 27 de março, e contra o Peru, em Lima, no dia 31. As duas partidas são as primeiras das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022. "O import...